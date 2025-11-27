Riduzione dei rifiuti sabato 29 apre un repair cafè

La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti promuove in tutta Europa azioni concrete basate sulla gerarchia delle 3R: Riduzione, Riuso e Riciclo e mira a sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sull’importanza di produrre meno rifiuti. In tale occasione, il Comune di Grottammare, insieme con il Circolo di Legambiente Civico Verde, Marche a rifiuti zero, Byte computer, Manni Cicli, Perugia Repair Café e Rifiuti Zero Umbria – organizza un Repair Café, che si terrà sabato 29 novembre dalle 15.30 alle 18 in Corso Mazzini 10. Si tratta di un luogo in cui ci si incontra per riparare oggetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riduzione dei rifiuti, sabato 29 apre un repair cafè

