Ricostruzione post-frana a Chieti e Bucchianico | pronto il piano Marsilio sarà commissario

Si è svolta oggi 27 novembre, negli uffici regionali di piazza Unione a Pescara, una riunione operativa dedicata alla ricostruzione delle aree di Chieti e Bucchianico colpite da un importante movimento franoso. All'incontro hanno partecipato i sindaci Renzo Di Lizio e Diego Ferrara, il direttore.

