Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), 27 novembre 2025 – Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, fabbricato dall’azienda giapponese Giken. È quello che sta lavorando, per l’infissione delle palancole d’acciaio, nel cantiere lungo l’argine sinistro del fiume Lamone, a Villanova di Bagnacavallo, nel ravennate: si tratta dell’unico sistema (a ‘treno’) nel suo genere a essere utilizzato attualmente in Europa. Infisse 150 palacole per un centinaio di metri di argine. Al momento sono già state infisse 150 palancole, per un centinaio di metri di argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione sul Lamone, tecnologia giapponese al servizio della sicurezza: ecco come funziona