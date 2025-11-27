Ricostruzione post alluvione sul Lamone tecnologia giapponese al servizio della sicurezza | ecco come funziona

Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), 27 novembre 2025 –  Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, fabbricato dall’azienda giapponese Giken. È quello che sta lavorando, per l’infissione delle palancole d’acciaio, nel cantiere lungo l’argine sinistro del fiume Lamone, a Villanova di Bagnacavallo, nel ravennate: si tratta dell’unico sistema (a ‘treno’) nel suo genere a essere utilizzato attualmente in Europa. Infisse 150 palacole per un centinaio di metri di argine. Al momento sono già state infisse 150 palancole, per un centinaio di metri di argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

