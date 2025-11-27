Ricostruzione post alluvione sul Lamone tecnologia giapponese al servizio della sicurezza | ecco come funziona
Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), 27 novembre 2025 – Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, fabbricato dall’azienda giapponese Giken. È quello che sta lavorando, per l’infissione delle palancole d’acciaio, nel cantiere lungo l’argine sinistro del fiume Lamone, a Villanova di Bagnacavallo, nel ravennate: si tratta dell’unico sistema (a ‘treno’) nel suo genere a essere utilizzato attualmente in Europa. Infisse 150 palacole per un centinaio di metri di argine. Al momento sono già state infisse 150 palancole, per un centinaio di metri di argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La ricostruzione demografica: l’Appennino centrale tra spopolamento e rilancio post sisma - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post #sisma 2012. Cantieri abitazioni private, in arrivo contributo aggiuntivo per edifici a prevalente uso abitativo già ammessi a finanziamento. @Davidebaruffi: “Un ulteriore tassello per il completamento degli interventi” La #notizia regioneer.i Vai su X
Il cantiere di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna) - Via in una delle aree più colpite dalle alluvioni degli ultimi due anni: il cantiere è iniziato ai primi di settembre scorso e prosegue spedito: si tratta della prima tranche di opere di somma urgenza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Bagnacavallo, lavori post-alluvione: “un treno” dal Giappone per piazzare le palancole sul Lamone a Villanova - Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, ... Da corriereromagna.it
Fiume Lamone, stanziato 1 milione: partiti i lavori sugli argini: “Si punta a ridurre il rischio esondazione” - A Faenza, grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione e alla ... Riporta ilrestodelcarlino.it