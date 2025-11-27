Ricostruzione post alluvione completata la nuova rete per le acque piovane in viale Bologna | lavori da 150 mila euro

Un nuovo e più efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e sostituzione del vecchio impianto fognario di viale Bologna, in prossimità dei civici 80-100. L’opera, per un importo di 150 mila euro, rientra nel più complesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

ricostruzione post alluvione completata la nuova rete per le acque piovane in viale bologna lavori da 150 mila euro

Ricostruzione post alluvione, completata la nuova rete per le acque piovane in viale Bologna: lavori da 150 mila euro

