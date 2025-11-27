Un nuovo e più efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e sostituzione del vecchio impianto fognario di viale Bologna, in prossimità dei civici 80-100. L’opera, per un importo di 150 mila euro, rientra nel più complesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ricostruzione post alluvione, completata la nuova rete per le acque piovane in viale Bologna: lavori da 150 mila euro