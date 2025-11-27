Ricordando un amico tributo a Lucio Battisti all' Alcione di Verona
Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21, il Teatro Alcione di Verona ospiterà un evento imperdibile: il concerto di Lucio Aracri, artista conosciuto per le sue interpretazioni emozionanti e fedeli del repertorio di Lucio Battisti con una Band ma un musicista di tutto rispetto: Gabriele Lorenzi, Un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Qui con Mario Farinella, un mio amico di infanzia, ricordando le partite di calcio di 35 anni fa. Una bella sorpresa x me - facebook.com Vai su Facebook
"Ricordando un amico...", tributo a Lucio Battisti all'Alcione di Verona - Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21, il Teatro Alcione di Verona ospiterà un evento imperdibile: il concerto di Lucio Aracri, artista conosciuto per le sue interpretazioni emozionanti e fedeli del reper ... Come scrive veronasera.it
“Caro amico ti scrivo” omaggio a Lucio Dalla al Teatro Manzoni - 15 con lo spettacolo “Caro amico ti scrivo” prodotto da La Macchina del ... Segnala piananotizie.it
Ciao - Rassegna Dalla. Che Grandi emozioni. Nel nome di Lucio, ricordando Benvegnù - Bologna si è fermata ancora una volta, il 4 marzo, per ricordare il suo artista più eclettico, più sperimentatore, indimenticabile. Scrive quotidiano.net