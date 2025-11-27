Richiamo precauzionale caffè Gimoka | possibile presenza di ocratossina A

Cibosia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penny Market ha comunicato il richiamo precauzionale di un lotto di caffè macinato gusto ricco a marchio Gimoka. Il motivo indicato è la possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti dalla legge.. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

richiamo precauzionale caff232 gimoka possibile presenza di ocratossina a

© Cibosia.it - Richiamo precauzionale caffè Gimoka: possibile presenza di ocratossina A

Altri contenuti sullo stesso argomento

richiamo precauzionale caff232 gimokaCaffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati - Una grande catena di supermercati ha comunicato il richiamo di un lotto di caffè Gimoka per la presenza di Ocratossina A in un lotto ... Scrive virgilio.it

richiamo precauzionale caff232 gimokaCaffè Gimoka richiamato per possibile presenza di ocratossina A - Richiamato un lotto di caffè gusto ricco a marchio Gimoka per la possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti ... Segnala ilfattoalimentare.it

Botulino, altro richiamo per un lotto di friarielli. Ecco tutti i richiami pubblicati dal Ministero - Pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di caffè torrefatto e macinato gusto ricco a marchio Gimoka. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Richiamo Precauzionale Caff232 Gimoka