Richiamo precauzionale caffè Gimoka | possibile presenza di ocratossina A

Penny Market ha comunicato il richiamo precauzionale di un lotto di caffè macinato gusto ricco a marchio Gimoka. Il motivo indicato è la possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti dalla legge.

