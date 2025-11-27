Richiamo del Panettone DeMilan Dubai Chocolate da Carrefour 2 lotti indicati | lista di allergeni non italiana
Il richiamo riguarda due lotti del "Panettone DeMilan Dubai Chocolate" di Carrefour. L'etichetta non è in italiano e ciò rende difficoltoso consultarne gli allergeni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se senti il richiamo, non ignorarlo. E no, non parlo del panettone superstite in dispensa né delle musichette ipnotiche dei centri commerciali ? Il vero richiamo è un altro: quello dei sentieri che ti guardano come per dire “allora, ti muovi?” Il 2026 inizi - facebook.com Vai su Facebook
Il richiamo del panettone - Un lotto di panettone DeMilan Dubai Style Chocolate richiamato per errore in etichetta. Riporta ilfattoalimentare.it