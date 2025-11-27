Ricercato per spaccio arrestato sul ponte di Po

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in arresto un cittadino egiziano 25enne senza fissa dimora, da alcuni giorni ricercato perché destinatario di custodia in carcere.Il pregiudicato - riferisce la questura di Piacenza - era stato arrestato due volte dagli investigatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ricercato per spaccio arrestato sul ponte di Po

