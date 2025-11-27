Ricerca tagliare le calorie del 30 per cento può rallentare l’invecchiamento del cervello

Restrizione calorica di nuovo sotto la lente della scienza. L’approccio che prevede di  ridurre l’apporto totale che giornalmente viene introdotto con la dieta  viene esplorato da un team di ricercatori in chiave protettiva per il cervello, rispetto ai cambiamenti dannosi che possono insorgere con l’età. Dal nuovo studio, a firma di esperti della  Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine,  emerge che  consumare il 30% di calorie in meno rispetto al solito per più di 20 anni  potrebbe rallentare l’invecchiamento cerebrale. Con l’avanzare del tempo, spiegano gli autori,  le cellule del sistema nervoso centrale  vanno incontro a disfunzioni metaboliche e un  aumento del danno ossidativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

