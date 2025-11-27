Ricerca tagliare le calorie del 30 per cento può rallentare l’invecchiamento del cervello
Restrizione calorica di nuovo sotto la lente della scienza. L’approccio che prevede di ridurre l’apporto totale che giornalmente viene introdotto con la dieta viene esplorato da un team di ricercatori in chiave protettiva per il cervello, rispetto ai cambiamenti dannosi che possono insorgere con l’età. Dal nuovo studio, a firma di esperti della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, emerge che consumare il 30% di calorie in meno rispetto al solito per più di 20 anni potrebbe rallentare l’invecchiamento cerebrale. Con l’avanzare del tempo, spiegano gli autori, le cellule del sistema nervoso centrale vanno incontro a disfunzioni metaboliche e un aumento del danno ossidativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
