Riccardo Spada esperto di finanza personale | Paura di investire? La verità è che non investendo si è certi di perdere soldi

La voce di The Bull, il podcast di finanza personale più seguito d'Italia, e autore del libro Investire senza dubbi, ci spiega come costruire un portafoglio diversificato, evitare gli errori psicologici più comuni e imparare a far lavorare i propri risparmi.

