Riccardo Spada esperto di finanza personale | Paura di investire? La verità è che non investendo si è certi di perdere soldi

Vanityfair.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce di The Bull, il podcast di finanza personale più seguito d’Italia, e autore del libro Investire senza dubbi, ci spiega come costruire un portafoglio diversificato, evitare gli errori psicologici più comuni e imparare a far lavorare i propri risparmi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

riccardo spada esperto di finanza personale paura di investire la verit224 232 che non investendo si 232 certi di perdere soldi

© Vanityfair.it - Riccardo Spada, esperto di finanza personale: «Paura di investire? La verità è che non investendo si è certi di perdere soldi»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riccardo Spada: «La finanza? È un’opportunità per l’empowerment femminile» - In questi ultimi anni, però, ha proceduto a grandi passi lo sviluppo di una finanza al femminile, ovvero di un approccio alla gestione del denaro che riconosce le specifiche esigenze e sfide che le ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Spada Esperto Finanza