Riccardo Claris ucciso dopo una rissa tra tifosi a Bergamo il 19enne che lo ha accoltellato rischia l'ergastolo

Rischia l'ergastolo Jacopo De Simone, il 19enne che lo scorso 4 maggio ha accoltellato a morte Riccardo Claris a Bergamo. Le indagini sul caso sono state chiuse e al ragazzo potrebbe venire contestato l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it