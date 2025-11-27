Riccardo Claris ucciso dopo una rissa tra tifosi a Bergamo il 19enne che lo ha accoltellato rischia l'ergastolo
Rischia l'ergastolo Jacopo De Simone, il 19enne che lo scorso 4 maggio ha accoltellato a morte Riccardo Claris a Bergamo. Le indagini sul caso sono state chiuse e al ragazzo potrebbe venire contestato l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
