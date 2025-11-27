Riapre a Marghera la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Veneziatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 7 novembre 2025 fino a martedì 17 febbraio 2026, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Mercato a Marghera. La pista sarà, come di consuetudine, il fulcro di “Marghera on Ice”, programma di eventi per la stagione fredda organizzato da Eventi 2000 e inserito nel palinsesto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

riapre a marghera la pista di pattinaggio sul ghiaccio

© Veneziatoday.it - Riapre a Marghera la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Contenuti che potrebbero interessarti

riapre marghera pista pattinaggioBolzano, la Pista Zero riapre al pubblico: ecco orari e tariffe - Prime pattinate domani, giovedì 27 novembre, in via Genova, con orari dedicati a pubblico, scuole e società sportive. Scrive altoadige.it

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio - PistoiaL’installazione, partita nei giorni scorsi, delle luminarie in alcune delle principali strade del centro – con le operazioni che andranno avanti in vista dell’accensione di fine novembre – apre ... Riporta lanazione.it

Riapre la pista di pattinaggio sul ghiaccio a San Fruttuoso: divertimento per grandi e piccini - Anche quest'anno la pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza Martinez torna a disposizione dei cittadini per animare le festività natalizie e non solo. Da genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Marghera Pista Pattinaggio