Riapre a Marghera la pista di pattinaggio sul ghiaccio
Da venerdì 7 novembre 2025 fino a martedì 17 febbraio 2026, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Mercato a Marghera. La pista sarà, come di consuetudine, il fulcro di “Marghera on Ice”, programma di eventi per la stagione fredda organizzato da Eventi 2000 e inserito nel palinsesto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
