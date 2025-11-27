A 20 anni di distanza dal primo capitolo, Christophe Gans torna a dirigere Return to Silent Hill, nuovo adattamento live-action della serie videoludica di Konami, che si mostra oggi nel primo trailer italiano Una promessa inquietante e nostalgica: il trailer italiano ufficiale di Return to Silent Hill è soprattutto questo per tutti coloro che hanno amato le atmosfere cupe del celebre Silent Hill 2. Il videogioco horror si prepara a rivivere, infatti, nel nuovo live-action, diretto ancora una volta da Christophe Gans, che Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, porterà nei cinema italiani a partire dal 22 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Return to Silent Hill: l'inquietante trailer italiano è un ritorno nostalgico all'iconico videogioco horror