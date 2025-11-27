Retroscena società e nomi finiti al centro della maxi inchiesta sui permessi falsi agli immigrati
Compila il modulo sul sito del Ministero dell’Interno, falsifica il nulla osta per emigrare in Italia, manda la foto al richiedente, riscuoti il pagamento che variava in media dai 3mila ai 10mila euro per ciascun visto lavorativo contraffatto. Dalle carte dell’inchiesta della Divisione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Thiago Silva al Milan, la società si divide: svelato il retroscena di mercato ? #ThiagoSilva #Milan #CalciomercatoMilan #SerieA #Modric #RadioRossonera #Allegri - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena sull'addio di #Pradè dalla #Fiorentina: sono dimissioni, comunicate stamattina dal direttore sportivo (anche alla squadra) e accettate dalla società. #Pioli rimane dov'è almeno fino a domani. Vai su X