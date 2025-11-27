Reti canestri e un nuovo impianto di illuminazione | pronto il campo sportivo esterno del ' De Nitts-Pascali'
L'istituto 'De Nittis-Pascali' ha il suo nuovo campo sportivo scoperto. La struttura, realizzata dalla Città metropolitana con un investimento complesso di 150mila euro, è stata inaugurata questa mattina alla presenza del consigliere delegato all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
