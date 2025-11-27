Restauro ad alta quota al Museo etrusco di Villa Giulia | Tornerà al suo antico splendore

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un restauro ad alta quota per il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. La facciata della struttura in piazzale di Villa Giulia è stata coperta con un telo che ne riproduce fedelmente l’aspetto. Sotto, stanno lavorando le restauratrici, con la prima parte di un intervento che punta a riportare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Restauro ad "alta quota" al Museo etrusco di Villa Giulia: "Tornerà al suo antico splendore"

