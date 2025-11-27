Repubblica | La svolta tattica di Conte
"> Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta la rinascita del Napoli dopo giorni difficili, grazie alle scelte coraggiose di Antonio Conte. La giornata di riposo concessa alla squadra dopo la doppietta casalinga al Maradona – evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli – è stata una pausa preziosa per tirare il fiato, festeggiare il compleanno di Lobotka e preparare la trasferta decisiva dell’Olimpico contro la Roma. L’autunno e le assenze non fanno più paura. Come ricorda Marco Azzi nel suo articolo di Repubblica Napoli, Conte ha mandato in soffitta il 4-3-3, la sua “coperta di Linus”, scelto come modulo identitario della stagione dello scudetto, e ha inaugurato nuovi abiti tattici: il 3-4-2-1 che ha steso l’Atalanta e il 4-2-3-1 utilizzato per battere il Qarabag in Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Altre letture consigliate
Questa mattina, nella cornice dell’Auditorium di Villa Serra, si è svolta la cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2025. È stato un momento semplice ma significativo, dedicat - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito, la svolta di Starmer: confisca di gioielli e beni di valore ai migranti illegali - la Repubblica Vai su X
Repubblica: “La svolta tattica di Conte” - Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta la rinascita del Napoli dopo giorni difficili, grazie alle scelte coraggiose di Antonio Conte. Secondo napolipiu.com
La Repubblica- Possibile svolta tattica per Conte, il 4-3-3 non convince - Con i campionati fermi per gli impegni delle Nazionali, Antonio Conte, dopo qualche giorno di riposo, è tornato a lavoro per cercare di trovare una soluzione ai recenti problemi del Napoli in zona off ... Scrive gonfialarete.com
Corbo: "Conte ha trovato il modulo della svolta?", ma non è il 3-4-2-1 - Antonio Corbo l'ha vista così: nel suo consueto editoriale su Repubblica, il giornalista ha commentato la prova del Napoli contro il Qarabag individuando in una mossa di Conte ... Come scrive tuttonapoli.net