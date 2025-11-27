"> Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta la rinascita del Napoli dopo giorni difficili, grazie alle scelte coraggiose di Antonio Conte. La giornata di riposo concessa alla squadra dopo la doppietta casalinga al Maradona – evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli – è stata una pausa preziosa per tirare il fiato, festeggiare il compleanno di Lobotka e preparare la trasferta decisiva dell’Olimpico contro la Roma. L’autunno e le assenze non fanno più paura. Come ricorda Marco Azzi nel suo articolo di Repubblica Napoli, Conte ha mandato in soffitta il 4-3-3, la sua “coperta di Linus”, scelto come modulo identitario della stagione dello scudetto, e ha inaugurato nuovi abiti tattici: il 3-4-2-1 che ha steso l’Atalanta e il 4-2-3-1 utilizzato per battere il Qarabag in Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “La svolta tattica di Conte”