Repubblica Ceca | la coalizione euro-scettica guidata da Babiš presenta la lista dei ministri
Roma, 27 novembre 2025 – La futura coalizione euroscettica della Repubblica Ceca ha pubblicato l’elenco completo dei ministri, segnando l’ultima fase prima della nomina del nuovo governo. La trattativa tra il futuro premier Andrej Babiš e il presidente Petr Pavel è stata tutto fuorché facile. La coalizione anti-UE che ha vinto le elezioni di ottobre – guidata dal partito populista ANO di Andrej Babiš e affiancata dall’estrema destra SPD e dal partito di destra dei Motoristi – riporta in scena diverse figure già presenti nei precedenti governi Babiš, segnalando un mix tra continuità e un’agenda più nazionalista ed euroscettica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
