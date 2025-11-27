Reinvention la chiave del futuro | Nuovi modelli per essere competitivi
FIRENZE Secondo il PwC Business Model Reinvention Pressure Index, nel solo 2025, sono potenzialmente disponibili oltre 7.000 miliardi di dollari in ricavi per le imprese che sapranno cogliere le opportunità offerte dalla reinvention, ovvero dal ripensamento radicale del modo in cui si crea, si distribuisce e si cattura valore. A spiegarne dinamiche e benefici, Alessandro Parrini e Francesco Forzoni, entrambi partner PwC. Perché sono importanti le opportunità offerte dalla reinvention? "Perché per rispondere alle sfide economiche e geopolitiche che caratterizzano il nostro tempo, le imprese non possono più limitarsi a ottimizzare l’esistente: devono ripensare il proprio modello operativo e le fonti di ricavo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
