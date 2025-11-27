Regole sulle case vacanze Confedilizia Bergamo | Violano il diritto di proprietà intervento sproporzionato

Bergamo. Anche la sezione provinciale di Appe Confedilizia, associazione che rappresenta i proprietari immobiliari della Bergamasca, esprime contrarietà al nuovo Regolamento di Palafrizzoni che mira a disciplinare le locazioni turistiche. “Il testo – sostiene Lorella Ghilardi, presidente di Appe Confedilizia Bergamo – non solo compromette il diritto di proprietà dei cittadini, ma supera ampiamente i confini delle competenze locali, imponendo oneri e vincoli che si spingono ben oltre quanto stabilito dalla legge nazionale e regionale”. Il primo punto di critica riguarda la definizione eccessivamente ampia di “locazione turistica” contenuta nel regolamento: la proposta include anche contratti di locazione che superano i 30 giorni, andando a mescolare categorie giuridiche diverse che sono già regolamentate separatamente dalla legge nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it