Regola più assurda nella storia di dc batman non poteva fare sesso

27 nov 2025

La rappresentazione della vita sentimentale di Batman ha da sempre suscitato grande interesse tra gli appassionati di fumetti. Sebbene le narrazioni protagoniste spesso mostrino l’eroe di Gotham City coinvolto in dinamiche amorose con personaggi come Catwoman, Talia al Ghul e altri, esistono delle regole editoriali storiche che hanno influenzato la sua caratterizzazione. In particolare, una vecchia linea guida, conosciuta come la “Bat-Bible”, ha definito limiti molto rigidi sul modo in cui il Cavaliere Oscuro poteva essere rappresentato nelle sue relazioni intime. le origini dell’“editoriale” e il divieto di sessualità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

