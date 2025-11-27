Regionali Lucio Malan | In Campania ha pesato il voto delle singole liste Fdi è in forte crescita

Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d?Italia, con il voto in Campania, Puglia e Veneto si conclude la tornata delle Regionali. Finisce tre a tre: il centrodestra tiene le Regioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali, Lucio Malan: «In Campania ha pesato il voto delle singole liste, Fdi è in forte crescita»

Leggi anche questi approfondimenti

#intanto Regionali Puglia, Decaro cita Lucio Corsi: "Non voglio essere un duro, non voglio essere un lottatore di sumo" - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Lucio Malan: «In Campania ha pesato il voto delle singole liste, Fdi è in forte crescita» - Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, con il voto in Campania, Puglia e Veneto si conclude la tornata delle Regionali. Scrive ilmattino.it

Sondaggi Regionali Campania e Puglia 2025/ Tra Fico e Cirielli 10 punti, Decaro al 61% ma FdI primo partito - Sondaggi politici, Elezioni Regionali Campania e Puglia 2025: tra Fico e Cirielli 10 punti e M5s arranca, Decaro al 61% ma FdI primo partito davanti al Pd SONDAGGI REGIONALI CAMPANIA 2025: FICO AVANTI ... Riporta ilsussidiario.net

Regionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi - La lista di Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni Regionali in Campania si presenta più forte di quanto immaginato fino a pochi mesi fa. Segnala fanpage.it