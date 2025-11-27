Regionali l?exploit della Lega | è il primo partito in otto Comuni pugliesi

Quotidianodipuglia.it | 27 nov 2025

Annunciata come la grande perdente prima delle elezioni, la strategia aperturista di Roberto Marti, segretario regionale del partito, ha permesso alla Lega di confermarsi come terzo soggetto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

regionali lexploit della lega 232 il primo partito in otto comuni pugliesi

© Quotidianodipuglia.it - Regionali, l?exploit della Lega: è il primo partito in otto Comuni pugliesi

