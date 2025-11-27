Regionali Lazzarini | Il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni ha scelto Alberto Stefani

Per la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo Arianna Lazzarini il dato più interessante della vittoria di Alberto Stefani è quello riguardante i giovani.«Significativo che, secondo SWG, il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni abbia scelto Alberto Stefani», ha.

