Regionali Lazzarini | Il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni ha scelto Alberto Stefani

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo Arianna Lazzarini il dato più interessante della vittoria di Alberto Stefani è quello riguardante i giovani.«Significativo che, secondo SWG, il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni abbia scelto Alberto Stefani», ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

regionali lazzarini il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni ha scelto alberto stefani

© Padovaoggi.it - Regionali, Lazzarini: «Il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni ha scelto Alberto Stefani»

Argomenti simili trattati di recente

regionali lazzarini 30 centoRegionali, Lazzarini: «Il 30 per cento dei giovani veneti tra i 18 e i 34 anni ha scelto Alberto Stefani» - «Appare evidente che il suo approccio, la sua politica, e l’attenzione alle tematiche dei nostri ragazzi abbiano fatto breccia nell’elettorato, tanto da portarlo a triplicare il suo consenso rispetto ... Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Lazzarini 30 Cento