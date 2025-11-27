Questa campagna elettorale, per noi di Campania Popolare, non è mai stata un esercizio cosmetico né un gesto simbolico: è stata un tentativo concreto di riorganizzare il dissenso, ricostruire un collettivo radicato e rimettere al centro del dibattito politico una lettura di classe delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Regionali, il PRC: "La campagna elettorale per noi non è stata un esercizio cosmetico né un gesto simbolico"