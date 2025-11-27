Regionali il PRC | La campagna elettorale per noi non è stata un esercizio cosmetico né un gesto simbolico

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa campagna elettorale, per noi di Campania Popolare, non è mai stata un esercizio cosmetico né un gesto simbolico: è stata un tentativo concreto di riorganizzare il dissenso, ricostruire un collettivo radicato e rimettere al centro del dibattito politico una lettura di classe delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

regionali il prc la campagna elettorale per noi non 232 stata un esercizio cosmetico n233 un gesto simbolico

© Avellinotoday.it - Regionali, il PRC: "La campagna elettorale per noi non è stata un esercizio cosmetico né un gesto simbolico"

Argomenti simili trattati di recente

regionali prc campagna elettoraleRegionali, campagna elettorale alle ultime battute - Big di centrodestra e centrosinistra in campo per sostenere Cirielli e Fico. rainews.it scrive

regionali prc campagna elettoraleRegionali, ultimo giorno di campagna - Ultima giornata di campagna per i candidati al consiglio regionale e Palazzo di Santa Lucia. Lo riporta rainews.it

regionali prc campagna elettoraleUltimo giorno di campagna elettorale, stasera gli appuntamenti finali: Decaro al Palamartino, Lobuono in centro - Ultime ore di incontri e appelli al voto, domani giornata di silenzio elettorale: poi la parola passerà ai pugliesi, chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 ... Come scrive baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Prc Campagna Elettorale