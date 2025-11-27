Regionali Campania Ditto | Altro che cambio di passo è un sistema che si autoriproduce

Ildenaro.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il voto regionale in Campania conferma un dato evidente: la promessa di un cambio di passo si è tradotta in una continuità che non sorprende chi conosce davvero il territorio. La narrazione del rinnovamento ha trovato meno spazio dei meccanismi che, da anni, regolano gli equilibri locali. Da questo dato, insieme a quello dell’astensionismo, deve partire una profonda riflessione”. Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore campano nel settore della formazione e dell’hospitality e attento osservatore delle dinamiche sociali e politiche regionali. “Il timore – spiega Ditto – è che la distanza tra il linguaggio politico e la realtà delle comunità campane diventi una voragine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

regionali campania ditto altroElezioni regionali Campania, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi - Il Consiglio regionale della Campania è composto da 50 membri, più il presidente della Giunta regionale. Lo riporta tg24.sky.it

regionali campania ditto altroRegionali Campania, vince Roberto Fico e boom lista civica: ma Fi primo partito - Roberto Fico è il presidente della Regione Campania e anche a Caserta la sua vittoria è stata schiacciante sebbene la forbice tra i due candidati è più stretta ... Da ilmattino.it

regionali campania ditto altroRegionali, De Luca: «Seguirò le sorti della Campania per un altro quarto di secolo» - Per un altro quarto di secolo seguirò la Campania e gli interessi delle nostre comunità con grande serietà garantendo a quelli che mi ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Ditto Altro