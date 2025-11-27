Regionali Campania 2025 | Ecco i numeri di Caserta

Regionali Campania 2025 a Caserta: Fico conquista la provincia, centrodestra in rimonta.. Tutti i numeri, i protagonisti e il confronto con il 2020 nella circoscrizione di Caserta. Le elezioni regionali del 2025 nella circoscrizione di Caserta segnano una svolta importante rispetto al passato. Roberto Fico ottiene la maggioranza dei consensi con 191.081 voti, pari al 54,14%, superando nettamente Edmondo Cirielli, che si ferma a 153.546 voti e il 43,51%. Tra i candidati minori, Giuliano Granato raccoglie 5.596 voti (1,59%), Nicola Campanile 1.232 voti (0,35%), Stefano Bandecchi 1.208 voti (0,34%) e Carlo Arnese 252 voti (0,07%). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Regionali Campania 2025: Ecco i numeri di Caserta

