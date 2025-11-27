Regionali 2025 Cirielli | Candidatura non cercata reso disponibile per amore della mia terra

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Molti di voi sanno che non ho cercato questa candidatura: mi sono doverosamente reso disponibile per la mia terra e la mia comunità. Non l’ho fatto per ambizione, volevo solo fare qualcosa per la Campania, perché è in ginocchio e mi piangeva il cuore vederla così". A scriverlo sui social è il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

regionali 2025 cirielli candidatura non cercata reso disponibile per amore della mia terra

© Salernotoday.it - Regionali 2025, Cirielli: “Candidatura non cercata, reso disponibile per amore della mia terra”

Altri contenuti sullo stesso argomento

regionali 2025 cirielli candidaturaRegionali 2025, Cirielli: “Candidatura non cercata, reso disponibile per amore della mia terra” - Ma è chiaro che la netta maggioranza di quelli che sono andati a votare non la pensano così" ... salernotoday.it scrive

regionali 2025 cirielli candidaturaElezioni Campania 2025: i risultati delle regionali. La mappa città per città - Roberto Fico nuovo governatore: “A insulti e offese abbiamo risposto con i programmi”. Da quotidiano.net

Eletti FdI Campania, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Cirielli - Eletti FdI in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Edmondo Cirielli e risultati del 2020 ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Cirielli Candidatura