Regine senza corona | al Gambrinus un viaggio tra storia e canzone

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sale del Gran Caffè Gambrinus si preparano a ospitare un incontro che unisce memoria, storia e musica. Due volumi pubblicati da Armando De Nigris mettono al centro figure femminili capaci di cambiare il proprio tempo, tra palazzi reali e palcoscenici popolari, seguendo un percorso che conduce, con naturalezza, fino al cuore di Napoli. Due . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

regine senza corona al gambrinus un viaggio tra storia e canzone

© Sbircialanotizia.it - Regine senza corona: al Gambrinus un viaggio tra storia e canzone

News recenti che potrebbero piacerti

La regina Camilla ora ha una corona Royal che porta il suo nome - Un giorno, in occasione della sua Incoronazione accanto a re William, Kate Middleton potrà indossare o meno la Corona della Regina Camilla. Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Regine Senza Corona Gambrinus