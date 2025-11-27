Reggio Emilia cibo e sport raccontato dai campioni

Reggio Emilia, 27 novembre 2025 – Si chiama “Nutrire lo sport” l’evento in programma il 10 dicembre dalle 18 al Cirfood District, in via Nobel a Reggio, con un incontro dedicato all’alimentazione e all’attività fisica, considerati dei pilastri di uno stile di vita sano. Proprio questo tema è al centro dell’iniziativa che prevede anche la presenza di ospiti illustri del mondo dello sporto e della televisione. Sono attesi all’incontro il giornalista e autore Federico Buffa, Giulia Ghiretti (campionessa paralimpica e ingegnere biomedica), Massimo Giovanelli (ex capitano della Nazionale Italiana di Rugby) ed Eliana Liotta (giornalista scientifica e saggista best seller). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

