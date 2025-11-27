Il Sì in vantaggio sul No di poco più di sei punti percentuali, con il 41% di indecisi e il 23% dell’elettorato che addirittura non sa ancora del referendum. Sono i risultati di un sondaggio sul voto sulla riforma costituzionale della giustizia, effettuato nell’ambito dell'”Osservatorio politico nazionale” realizzato ogni settimana dall’ istituto Ixé. A quattro mesi circa dalla consultazione – che si dovrebbe tenere entro fine marzo – solo il 39% degli intervistati afferma di averne sentito parlare e di “ sapere di cosa si tratta “. Un altro 37,2% dice di sapere del referendum ma di “ non conoscere bene i contenuti “, mentre il 23% si dichiara totalmente all’oscuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il No guadagna terreno: è a sei punti dal Sì (col 41% di indecisi). E un elettore su quattro non sa ancora del voto