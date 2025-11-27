Reds in crisi mentre cresce la pressione su Arne Slot dopo la batosta in Champions League

2025-11-27 00:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’attuale crisi del Liverpool è precipitata a nuovi livelli quando è stato battuto 4-1 dal PSV ad Anfield in Champions League, aumentando ulteriormente la pressione sull’allenatore dei Reds Arne Slot. Il Liverpool sperava di riprendersi dalla sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest sabato, ma ha sofferto ulteriormente perché un rigore iniziale di Ivan Perisic, seguito da un gol di Guus Til e dalla doppietta di Couhaib Driouech nel secondo tempo ha condannato i padroni di casa alla nona sconfitta in 12 partite in tutte le competizioni: la peggiore serie in più di 70 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com