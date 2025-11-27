Red carpet star e premi | sabato la serata finale del Festival del Cinema di Salerno

Sabato 29 novembre alle ore 20.30 il Cinema Teatro Augusteo ospiterà la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (Fics). L’evento, fruibile gratuitamente e in presenza, non segna solo la chiusura del festival, ma rappresenta un momento di celebrazione dell’arte cinematografica a tutto tondo. Conduttori d’eccezione. La serata sarà presentata da Maurizio Casagrande, apprezzato per la sua versatilità tra cinema, teatro e televisione, affiancato da Luisa Mariani, attrice e giornalista, che conferirà eleganza e tono sofisticato alla cerimonia. Premi e red carpet. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

