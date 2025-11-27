Red Bull Turn it up finale nazionale | le migliori crew si sfidano al Lanificio

Dopo tre appuntamenti in giro per l’Italia, a Napoli, Bologna e Milano, Red Bull Turn it up arriva alla finale nazionale, l’ultimo round del nuovo format dedicato al mondo del clubbing e del deejaying.Sabato 29 novembre, al Lanificio di Roma, quattro delle migliori crew italiane si sfideranno per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Red Bull Turn it up, finale nazionale: le migliori crew si sfidano al Lanificio

Contenuti che potrebbero interessarti

Chrono GP. . Dalla Vittoria a Las vegas al Gp in Qatar, focus tecnico in chiave ChronoGP sulla Red Bull che ha corso negli States e che vedremo sul circuito Qatariota - facebook.com Vai su Facebook

All set to turn the wheel for Quali in Vegas ? Vai su X

Red Bull Turn It Up Napoli: int'o club e int'o rione - Nella strada del cosiddetto Polo Flegreo a metà tra Pozzuoli e Napoli, sorgono Duel e Common Ground, locali fondamentali per ... Riporta rockit.it

Napoli, il primo appuntamento di Red Bull Turn It Up: vince la crew Unplugged - La musica elettronica e il clubbing sono stati ieri sera protagonisti del ritorno di RED BULL TURN IT UP, il format che mette alla prova le più forti crew di dj nel creare il mix perfetto per far ... Si legge su ilmattino.it

Red Bull Turn It Up: Bayside Festival - Red Bull Turn It Up came back to Sweden with a bang at Bayside Festival's Official After Party at The Tivoli on the 12th of July. Come scrive redbull.com