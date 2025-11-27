Re Carlo il tentato omicidio di Camilla in un thriller agghiacciante

Re Carlo non ama essere messo in ombra, per questo va molto d’accordo con la sua discreta moglie. Ma per una volta Camilla ha preso il sopravvento diventando un personaggio di un thriller da brividi. E nemmeno lo ha chiesto. Re Carlo, Camilla in un thriller agghiacciante. La Regina Camilla ha ottenuto un nuovo ruolo sorprendente: quello di un personaggio di un avvincente romanzo poliziesco. Re Carlo non si è opposto, anche se generalmente vuole per sé le luci della ribalta. Ma in campo letterario lascia che sua moglie sia protagonista. E così Camilla è diventata un personaggio nel nuovo thriller poliziesco di uno dei suoi autori preferiti, il bestseller Peter James, autore della saga di Roy Grace che ha venduto milioni di copie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il tentato omicidio di Camilla in un thriller agghiacciante

