E’ caccia alla prima vittoria casalinga in Europa League, per il Bologna. E alla svolta europea, dopo quella già centrata in campionato. In attesa dell’esito della sfida con il Salisburgo, un’altra prima volta, invece, è già certa: l’esordio di Federico Ravaglia in Europa League. "Sarà una serata speciale per me e sarà una grande emozione esordire al Dall’Ara", dice il numero 13 rossoblù, figlio di Bologna cresciuto a Casteldebole. Sarà la prima in Europa League per lui e sarà pure l’esordio stagionale al Dall’Ara. Perché Ravaglia, fin qui è stato impiegato due volte: sempre in campionato e in trasferta, a Cagliari e a Udine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravaglia, debutto ed emozioni: "Per me sarà una notte speciale"