Rassegna al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra | Io amo Italia

“Io amo Italia”, testo e interpretazione Sofija Zobina, regia Gabriele Gerets Albanese. Un racconto di migrazione tra il comico e l’amaro, premiato al Roma Fringe Festival. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rassegna al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra: “Io amo Italia”

Secondo appuntamento della rassegna ''Teatro al Museo'' al Museo Pasqualino: domenica 30 novembre va in scena Don Chisciotte. Storie di latta e di lotta, spettacolo premiato e firmato NATA Teatro, tra attore e burattini d'alluminio. #TeatroalMuseo #MuseoP - facebook.com Vai su Facebook

Al Teatro Goldoni torna la rassegna "Teatro per le Scuole": tutti gli spettacoli - Prende il via giovedì 27 e venerdì 28 novembre la rassegna di Teatro per le Scuole organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Segnala ravennatoday.it

"I Mezzalira. Panni sporchi fritti in casa" inaugura la rassegna Teatri d'Inverno - Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, martedì 2 dicembre, inaugura il cartellone Teatri d’Inverno, progetto di Accademia Perduta/Romagna Teatri dedicato alla drammaturgia contemporanea, con lo spettacolo ... Secondo ravennatoday.it

Teatro per famiglie: la rassegna Favole presenta Naso d’Argento - Naso d’Argento indaga la figura del “cattivo” e il tema della “bugia”, intesa sia come inganno sia come tattica per salvarsi. Lo riporta ravennanotizie.it