Raspadori-Roma annuncio a sorpresa | colpo di gennaio

Giacomo Raspadori potrebbe vedere il proprio futuro cambiare durante la sessione invernale di calciomercato di gennaio: ecco in quale modo. Giacomo Raspadori, da quando si faceva notare in Italia al Sassuolo, ne ha fatta di strada. Al Napoli è stato grande protagonista sia sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti che di Antonio Conte, conquistando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Raspadori-Roma, annuncio a sorpresa: colpo di gennaio

Scopri altri approfondimenti

#Raspadori: “La #Roma mi voleva. Con Gasperini sta facendo un percorso incredibile” #ASRoma #Raspadori #CorrieredelloSport Vai su X

Raspadori: "De Zerbi mi voleva più della Roma. Spalletti alla Juve? Capisco che possa stonare" - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: "Volevo una Roma più completa". Poi l'annuncio a sorpresa su Pellegrini - La sfida di domani sera contro il Bologna sarà per Gian Piero Gasperini la numero 600 in Serie A e coinciderà con un'occasione speciale: l'esordio sulla panchina della Roma che avviene dopo 9 anni ... Secondo tuttosport.com

Calciomercato Roma News/ Duello per Raspadori, Paredes dribbla i rumors e il punto su Svilar (6 giugno 2025) - Il calciomercato Roma sarà mirato a potenziare l’organico accontentando eventuali richieste del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. Segnala ilsussidiario.net

Carnevali: 'La Roma voleva Frattesi, ma avevamo già ceduto Scamacca e Raspadori' - Giovanni Carnevali torna a parlare, tra le altre cose anche di Davide Frattesi e della sua permanenza al Sassuolo nonostante la trattativa con la Roma. Scrive calciomercato.com