Rapporto Svimez con i dazi Usa a rischio 13mila posti lavoro In Sicilia l' expo oltreoceano vale un miliardo

L'impatto dei dazi americani sui livelli occupazionali in Italia è significativo: potrebbero costare all'Italia quasi 90mila posti di lavoro, di cui oltre 13mila (circa il 15%) nelle regioni del Sud, soprattutto in Campania (quasi 5mila), Puglia e Sicilia. Lo sottolinea l'ultimo rapporto Svimez 2025 sull'economia e la società del Mezzogiorno. L'economia mondiale, viene ricordato, sta attraversando.

