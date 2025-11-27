Rapporto Svimez 2025 la Campania dei contrasti | cresce ma la vita non migliora E i giovani continuano ad andar via da qui

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania cresce grazie al Pnrr ma perde più giovani di tutte le regioni: aumenta l'occupazione, ma salari bassi, lavoro povero e fuga di laureati svuotano il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

