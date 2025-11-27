Rapito il figlio 15enne di un imprenditore un componente della banda catturato a Ferrara

Sono stati presi gli ultimi due componenti del commando criminale che, l’8 aprile scorso, aveva rapito un 15enne a scopo di estorsione a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Uno di questi, è stato catturato a Ferrara - dove viveva per motivi di lavoro - dalla Squadra Mobile nella notte tra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese emigrato in Lombardia, capisce di non essere adatto alla malavita. A poco più di vent’anni, dopo aver ammazzato, rapinato e rapito, finisce in galera, dove decide di fermare tutto: scrivendo. A metà degli anni ’70, men Vai su Facebook

Figlio 15enne di un imprenditore rapito, arrestati gli ultimi componenti del commando criminale: chi sono e quali erano i loro ruoli - Il rapimento avvenne a San Giorgio a Cremano e risale all’8 aprile scorso, quando fuori da scuola il ragazzino fu bloccato, incappucciato e portato in un appartamento di Barra dove restò per otto lung ... Segnala napolitoday.it

Ragazzo rapito nel Napoletano per chiedere un riscatto, 2 arresti per sequestro di persona - La svolta nelle indagini sul sequestro lampo del 15enne avvenuto l'8 aprile per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro ... msn.com scrive

Ragazzino rapito e liberato nel Napoletano: altre due persone in manette - La polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, coordinate dalla Dda hanno arrestato altre 2 persone, chiudendo il cerchio. stylo24.it scrive