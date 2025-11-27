Rapine e furti uno degli indagati tenta la fuga L’operazione della guardia di finanza

SQUINZANOTREPUZZI - Alcuni momenti dell’operazione eseguita oggi dalla guardia di finanza nei riguardi di sei indagati accusati di aver messo a segno alcuni colpi nei comuni di Squinzano e Trepuzzi. Uno di questi ha tentato la fuga ma è stato intercettato dall’alto grazie a un elicottero del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

