Rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi a Velletri | pistola puntata alla testa del guardiano

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenta rapina si è consumata martedì sera nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi, situata in pieno centro a Velletri. Un commando di quattro uomini armati, con il volto coperto e guanti per non lasciare tracce, ha fatto irruzione nella residenza, minacciando il guardiano e colpendolo con il calcio di una pistola. Il bottino, al momento, resta da quantificare. L’irruzione nella villa. La villa, circondata da un ampio parco e protetta da un alto muro di recinzione, viene utilizzata come seconda casa dall’ex parlamentare e dalla sua famiglia. Nonostante si trovi in una zona densamente popolata, tra viale Oberdan, via Salvo D’Acquisto e la vicina via Appia Sud, i malviventi hanno agito con destrezza e rapidità, muovendosi come veri professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

