Rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi a Velletri | pistola puntata alla testa del guardiano
Una violenta rapina si è consumata martedì sera nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi, situata in pieno centro a Velletri. Un commando di quattro uomini armati, con il volto coperto e guanti per non lasciare tracce, ha fatto irruzione nella residenza, minacciando il guardiano e colpendolo con il calcio di una pistola. Il bottino, al momento, resta da quantificare. L’irruzione nella villa. La villa, circondata da un ampio parco e protetta da un alto muro di recinzione, viene utilizzata come seconda casa dall’ex parlamentare e dalla sua famiglia. Nonostante si trovi in una zona densamente popolata, tra viale Oberdan, via Salvo D’Acquisto e la vicina via Appia Sud, i malviventi hanno agito con destrezza e rapidità, muovendosi come veri professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rapina nella villa, al centro di Velletri, della famiglia dell'ex deputato Rocco Crimi Quattro uomini, con il volto travisato, armati, martedì sera, hanno fatto irruzione in una villa al centro di Velletri, su viale Oberdan, propietà della famiglia dell'ex deputato, Rocco - facebook.com Vai su Facebook
Scalea (Cosenza), rapina in villa e violenza sessuale: tre arresti #cosenza #rapina #violenzasessuale #4novembre Vai su X
Rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi a Velletri: pistola puntata alla testa del guardiano - Quattro malviventi armati hanno fatto irruzione nella villa a Velletri, aggredendo e minacciando il guardiano con una pistola ... Lo riporta msn.com
Rapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardiano - Sono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. ilmattino.it scrive
Rapinano la villa dell’ex deputato Rocco Crimi: ladri puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano - Irruzione la scorsa sera nella villa in centro a Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi: puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano, poi scappano ... Scrive fanpage.it