Rapina e furti in abitazioni con armi | ultimi colpi sventati e sei arresti
BRINDISI - Rapina, anche con uso di armi, e furti in abitazioni. Queste sono alcune contestazioni elevate nei confronti di sei persone, indagate a vario titolo, destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal gip del Tribunale di Brindisi, Barbara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
24 anni, di Alzano Lombardo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Clusone. Avrebbe messo a segno quattro furti, tentandone un quinto e una tentata rapina. Già lo scorso anno era stato sottoposto ai domiciliari con il... - facebook.com Vai su Facebook
Rapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardiano - Sono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. Si legge su ilmattino.it
Rapine armate e furti in abitazione: smantellato un gruppo criminale attivo tra Brindisi e Lecce - Le indagini: colpi pianificati senza scrupoli, anche con vittime presenti in casa ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi a Velletri: pistola puntata alla testa del guardiano - Quattro malviventi armati hanno fatto irruzione nella villa a Velletri, aggredendo e minacciando il guardiano con una pistola ... Segnala msn.com