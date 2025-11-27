Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai non si nascondono più | tra una scena e l’altra i due ridono e mangiano un panino assieme

Ormai la coppia è uscita totalmente allo scoperto. Le recenti speculazioni sulla relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora sono tutte confermate dai protagonisti della storia. I due sono stati recentemente avvistati a Spoleto dai settimanali di gossip “Oggi” e “Chi”. L’attore 54enne si trova nella città umbra per le riprese di Don Matteo, e la 30enne lo ha raggiunte durante le pause dal set. Le testate hanno riportato che “ la coppia appare più rilassata e a proprio agio ”, lasciando intendere un’evoluzione rispetto alla riservatezza iniziale, pur in assenza di conferme ufficiali. Le precedenti relazioni di entrambi sono considerate concluse: quella di Bova con Rocío Muñoz Morales e quella di Arnera con Andrea Pisani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai non si nascondono più: tra una scena e l’altra i due ridono e mangiano un panino assieme

Altri contenuti sullo stesso argomento

E arriva il bacio tra #RaoulBova e #BeatriceArnera Dopo le indiscrezioni sulla loro relazione, e le foto rubate mentre camminano per strada mano nella mano, il settimanale #Chi, ha immortalato un bacio tra i due attori: "Bova e la Arnera sono alla stazione Ter - facebook.com Vai su Facebook

Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro? Vai su X

Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro? - Sia per Beatrice Arnera che per Raoul Bova, la fine delle rispettive relazioni è stata piuttosto turbolenta e segnata dal gossip. Si legge su vanityfair.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera, coppia ufficiale: mano nella mano a Spoleto - Le ultime foto insieme li ritraggono in Umbria, sul set di Don Matteo ... Segnala iodonna.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono inseparabili: insieme anche sul set di Don Matteo, foto - Raoul Bova e Beatrice Arnera sono inseparabili: insieme anche sul set di Don Matteo in Umbria, dove lui sta girando, foto ... Si legge su gossip.it