Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai non si nascondono più | tra una scena e l’altra i due ridono e mangiano un panino assieme

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai la coppia è uscita totalmente allo scoperto. Le recenti speculazioni sulla relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora sono tutte confermate dai protagonisti della storia. I due sono stati recentemente avvistati a Spoleto dai settimanali di gossip “Oggi” e “Chi”. L’attore 54enne si trova nella città umbra per le riprese di Don Matteo, e la 30enne lo ha raggiunte durante le pause dal set. Le testate hanno riportato che “ la coppia appare più rilassata e a proprio agio ”, lasciando intendere un’evoluzione rispetto alla riservatezza iniziale, pur in assenza di conferme ufficiali. Le precedenti relazioni di entrambi sono considerate concluse: quella di Bova con Rocío Muñoz Morales e quella di Arnera con Andrea Pisani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

