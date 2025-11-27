Raoul Bova e Beatrice Arnera | a Spoleto cade l’ultimo tabù sulla nuova relazione

L’uscita allo scoperto: la coppia si mostra in pubblico a Spoleto. Il silenzio attorno alla relazione tra Raoul Bova, 54 anni, e Beatrice Arnera, 30, è ufficialmente finito. I due attori, tra le coppie più osservate dell’estate, si sono mostrati insieme per le vie di Spoleto, dove lui sta girando Don Matteo e lei lo ha raggiunto per qualche giorno. Quella riservatezza che aveva caratterizzato i primi tempi della loro storia sembra ormai appartenere al passato: oggi Bova e Arnera appaiono sereni, complici, molto più liberi di vivere il loro legame alla luce del sole. Il capitolo precedente delle loro vite sentimentali – la lunga storia di Bova con Rocío Muñoz Morales e la relazione di Arnera con Andrea Pisani – è ormai chiuso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera: a Spoleto cade l’ultimo tabù sulla nuova relazione

Argomenti simili trattati di recente

Raoul Bova, Fabio Fazio, Alessandro Gassman o Francesco Totti con chi andresti a cena? Diccelo nei commenti! #blogo #conchiandrestiacena #diccilatua - facebook.com Vai su Facebook

Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro? - Sia per Beatrice Arnera che per Raoul Bova, la fine delle rispettive relazioni è stata piuttosto turbolenta e segnata dal gossip. vanityfair.it scrive

Raoul Bova e Beatrice Arnera, inseparabili anche al lavoro: lei lo segue sul set - Beatrice Arnera raggiunge Raoul Bova sul set di Don Matteo a Spoleto: la relazione sembra procedere a gonfie vele. Da donnaglamour.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più: le passeggiate mano nella mano, i pranzi e le improvvisate sul set - Come riportano "Oggi" e "Chi", i due sono stati visti insieme a Spoleto, dove ... Come scrive leggo.it