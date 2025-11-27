Rally di regolarità nove appuntamenti nel 2026

Definiti gli appuntamenti del prossimo Campionato Italiano. In tutte le competizioni saranno ammessi al via i concorrenti della “media 50” e della “media 60”. Il mondo della regolarità tricolore si prepara a vivere una stagione 2026 intensa, con il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità (CIRARS) e il Campionato Italiano Rally Auto Classiche di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news