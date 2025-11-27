Rajù il borgo fantasma che vuole rinascere | volontari e associazioni avviano il progetto di recupero
Un luogo sospeso tra memoria e silenzio, ma che oggi prova a ripartire grazie all’impegno di volontari e associazioni del territorio. È Rajù, l’antico borgo rurale di Fondachelli Fantina abbandonato dopo la devastante alluvione della notte di San Silvestro del 1972, quando l’esondazione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
