Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, a Napoli, i Carabinieri della Stazione di Tramonti (SA), unitamente all’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi (SA), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora per furto aggravato in concorso emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di Vincenzo Bottino, Giovanni Marigliano e Vincenzo Briola. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P. ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, gli indagati, nel periodo compreso tra maggio 2024 e marzo 2025, in diverse occasioni, si sarebbero introdotti all’interno delle centrali di telecomunicazione site nel comune di Tramonti (SA), trafugando dall’interno un totale di nr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raid nelle centrali telefoniche: tre indagati per furto da 12mila euro