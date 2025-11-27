Rahmanullah Lakanwal | lo sparatore di Washington è un afghano Trump | In Usa per colpa di Biden

Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è arrivato negli Stati Uniti dall’ Afghanistan l’uomo che ha ferito due soldati della Guardia Nazionale a Washington. Vive nello Stato di Washington dal 2021, sulla costa ovest, e si ritiene che abbia agito da solo. Lakanwal è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 con i permessi speciali forniti dall’amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall’ Afghanistan. Aveva ottenuto l’asilo quest’anno. Donald Trump ne ha approfittato per attaccare il suo predecessore: «È arrivato sotto l’amministrazione Biden nel 2021, su quei famigerati voli di cui tutti parlavano. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Rahmanullah Lakanwal: lo sparatore di Washington è un afghano. Trump: «In Usa per colpa di Biden» - Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è arrivato dall'Afghanistan l'uomo che ha ferito soldati della Guardia Nazionale a Washington ... Si legge su open.online

Cnn, l'aggressore di Washington è un afghano di 29 anni - L'uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Riporta ansa.it

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, il presunto aggressore è un 29enne afghano: chi è Rahmanullah Lakanwal, negli Usa dal 2021 - Sarebbe stato identificato come un cittadino afghano di 29 anni l'uomo che ha sparato contro gli agenti della Guardia nazionale a Washington, vicino alla Casa Bianca, ferendone gravemente ... Scrive msn.com